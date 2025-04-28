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28 квітня 2025, 08:15

Відмовилась від співпраці з ворогом: на Рівненщині поліція відзначила школярку

28 квітня 2025, 08:15
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фото: Національна поліція
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На Рівненщині правоохоронці відзначили 15-річну ученицю, яка не погодилася на співпрацю з російськими спецслужбами

Про це розповіли в пресслужбі поліції області, передає RegioNews.

Учениця 10 класу Рокитнівського ліцею розповіла, що через месенджер Telegram їй написав невідомий чоловік і запропонував "заробіток" — підпалити об'єкти критичної інфраструктури або будівлі правоохоронців. Разом із пропозицією дівчині надіслали й детальну інструкцію.

Однак дівчина повідомила про інцидент шкільному офіцеру, а той — правоохоронцям.

25 квітня, керівник поліції Рівненщини Віктор Шанський особисто подякував Ангеліні за мужність і свідому позицію, а також висловив подяку її матері за гідне виховання доньки. Подяку отримав і освітній заклад, який виховує свідомих громадян.

Поліція наголошує, в умовах війни особливо важливо бути пильними і пам’ятати, що ворог намагається використовувати будь-які засоби для дестабілізації ситуації всередині країни.

Нагадаємо, на початку квітян на Тернопільщині росіяни намагались завербувати 14-річного школяра. Він повідомив про це шкільного офіцера.

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Рівненська область школярка підліток співпраця з ворогом РФ поліція агент рф
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