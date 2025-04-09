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09 квітня 2025, 18:27

На Тернопільщині росіяни намагались завербувати 14-річного школяра

09 квітня 2025, 18:27
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фото: depositphotos.com
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У Тернопільській області школяр отримав повідомлення про «легкі гроші» і повідомив про це шкільного офіцера

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про дивні повідомлення в Телеграмі інспектору служби освітньої безпеки повідомив 14-літній учень. Він показав поліцейській переписку і сказав, що невідомі пропонують йому роботу і обіцяють за неї заплатити. Основна вимога - вільно пересуватися обласним центром та перевозити чи переносити предмети за вказаними адресами.

Наразі фахівці встановлюють хто та звідки писав неповнолітньому. Правоохоронці кажуть, що дітям все частіше пропонують легку роботу за шалені гроші.

"Пам'ятайте, що не варто відповідати на провокаційні запити, надсилати комусь свої дані чи переходити за підозрілими посиланнями", - попереджають у поліції.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка обікрала брата-військовослужбовця.

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