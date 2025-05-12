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На Одещині вирок суду отримав фельдшер-зрадник. Після того як його завербували росіяни, він шпигував за Силами оборони

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

15 років в'язниці отримав зрадник, який коригував удари росіян по Одеській області. Відомо, що тоді 40-річний чоловік працював фельдшером "швидкої допомоги". Навесні 2024 року його завербували російські спецслужби.

Чоловік збирав координати для повітряних ударів по одному з портових міст регіону. Особливо росіян цікавили пункти базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби України. Для маскування зрадник шпигував під час робочих виїздів на виклик за номером 103. Влітку 2024 року СБУ затримали його.

Правоохоронці також з'ясували, що він намагався виявити бойові позиції української ППО. Таким чином, росіяни сподівались "обійти" ППО українців під час авіаударів.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила жителя Миколаєва, який працював на РФ. Чоловік коригував удари по місту. Основними цілями росіян були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.