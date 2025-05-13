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13 травня 2025, 14:45

Звітували росіянам: СБУ викрила інкасатора з Дніпра та жителя Донеччини

13 травня 2025, 14:45
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили зрадників, які працювали на російські спецслужби. Вони передавали росіянам дані про переміщення ЗСУ

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Викрили двох агентів РФ, які передавали росіянам дані про місця дислокацій ЗСУ в Дніпрі та Краматорську. Їм повідомили про підозру в державній зраді. Зараз їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, восени 2024 року представники російської ФСБ через соцмережі завербували колишнього інкасатора з Дніпра. Він погодився дізнаватись подробиці щодо місць перебування українських захисників.

Особливо росіян цікавили адміністративні будівлі та цивільні об'єкти. Зрадник також розвідував локації проведення особовим складом Сил оборони занять з вогневої підготовки у Дніпровському районі.

Інший підозрюваний — житель Донецької області. Він передавав відомості щодо переміщення техніки та розташування підрозділів ЗСУ в Краматорську. Також він передав росіянам дані про результати обстрілів промислового сектора та інфраструктури міста.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Харківщини, якого завербували російські спецслужби. Він шпигував на користь ворога. Чоловік отримував завдання інформувати росіян про переміщення Сил оборони на території області.

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