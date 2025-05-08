Окупанти скинули із безпілотника вибухівку на Херсонщині - загинула жінка
У селі Понятівка Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки загинула жінка
Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 8 травня 2025 року близько 17:00 російські загарбники вкотре атакували мирне населення за допомогою безпілотника.
"Внаслідок скиду вибухівки з дрона на одній з вулиць села Понятівка загинула жінка", - додали у відомстві.
Нагадаємо, на Херсонщині через російські дрони згоріла школа.
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