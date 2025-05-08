На Херсонщині росіяни атакували дроном цивільного
Сьогодні вдень, 8 травня, російські окупанти атакували БпЛА мешканця селища Новорайськ Бериславського району. Літнього чоловіка ушпиталили до медзакладу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники атакували скинули вибухівку з дрона прямо на цивільного.
"Внаслідок вибуху 63-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкове поранення щелепи та стегна", – йдеться у повідомленні.
Наразі медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні в селі Понятівка Херсонської області російські військові скинули вибухівку з дрона. Внаслідок атаки загинула жінка.
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