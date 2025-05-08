Понівечені житлові будинки: росіяни обстріляли Дніпропетровщину артилерією та дронами
Російські окупанти вчергове атакували Дніпропетровщину. Дронами та артилерією вони били по житлових будинках та підприємству
Про це повідомив голові ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, 8 травня російські окупанти кілька разів атакували Нікопольщину. Зокрема, райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог завдавав удари артилерією та дронами. На щастя, люди не постраждали.
"Понівечені промислове підприємство, 4 приватні будинки та господарська споруда", - розповів Сергій Лисак.
Нагадаємо, 8 травня в селі Приморське Запорізької області росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки ворога загинула жінка.
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