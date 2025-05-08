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08 травня 2025, 19:57

Понівечені житлові будинки: росіяни обстріляли Дніпропетровщину артилерією та дронами

08 травня 2025, 19:57
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Фото: ОВА
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Російські окупанти вчергове атакували Дніпропетровщину. Дронами та артилерією вони били по житлових будинках та підприємству

Про це повідомив голові ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, 8 травня російські окупанти кілька разів атакували Нікопольщину. Зокрема, райцентр, Марганецьку та Мирівську громади. Ворог завдавав удари артилерією та дронами. На щастя, люди не постраждали.

"Понівечені промислове підприємство, 4 приватні будинки та господарська споруда", - розповів Сергій Лисак.

Нагадаємо, 8 травня в селі Приморське Запорізької області росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки ворога загинула жінка.

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