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08 травня 2025, 19:40

Під Запоріжжям російський дрон атакував цивільну автівку: загинула жінка

08 травня 2025, 19:40
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У четвер, 8 травня, в селі Приморське Василівського району росіяни поцілили дроном по цивільному автомобілю. Через ворожий удар загинула жінка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, російський дрон-камікадзе вдарив по автівці, в якій перебували дві людини. Смертельні поранення дістала пасажирка машини.

"63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона. Водій залишився неушкодженим", – додав Іван Федоров.

Нагадаємо, сьогодні у Куп'янську на Харківщині російський дрон влучив в службову машину комунальної служби. В цей момент всередині були двоє чоловіків, які їхали на ремонтні роботи. Вони дістали поранення.

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