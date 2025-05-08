Під Запоріжжям російський дрон атакував цивільну автівку: загинула жінка

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У четвер, 8 травня, в селі Приморське Василівського району росіяни поцілили дроном по цивільному автомобілю. Через ворожий удар загинула жінка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За наявними даними, російський дрон-камікадзе вдарив по автівці, в якій перебували дві людини. Смертельні поранення дістала пасажирка машини.

"63-річна жінка загинула внаслідок атаки ворожого дрона. Водій залишився неушкодженим", – додав Іван Федоров.

Нагадаємо, сьогодні у Куп'янську на Харківщині російський дрон влучив в службову машину комунальної служби. В цей момент всередині були двоє чоловіків, які їхали на ремонтні роботи. Вони дістали поранення.