фото: ОВА

Число пострадавших из-за российской атаки на Запорожье вечером 1 мая возросло до 14

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"14 человек получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье – десять мужчин и четыре женщины", – говорится в сообщении.

Девятерых пострадавших доставили в больницы. Пять человек получили медицинскую помощь на месте.

Напомним, вечером 1 мая россияне нанесли по Запорожью около 10 ударов. Враг попал в учебное заведение, частные дома, многоэтажку и инфраструктуру.

В ОВАе показали фото последствий обстрела.

Предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась.