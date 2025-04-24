У центрі Запоріжжя 3-річна дитина впала у відкритий каналізаційний люк

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Інцидент трапився у дворі житлової багатоповерхівки на вулиці Героїв полку "Азов", 28.

Місцеві жителі стверджують, що цей каналізаційний люк був відкритий близько 10 років. Внаслідок падіння хлопчик дістав садна та травми. Запоріжці обурені тим, що ані місцева влада, ані керуюча компанія нічого так і не зробила.

"Спочатку подали заявки в Запоріжремсервіс, тепер керуюча компанія Авікон. А сенс? Ніхто нічого не робить, але ось настав момент, коли в люк упав трирічний малюк. Коли наша влада і компанії починають працювати?", — запитують містяни.

Нагадаємо, на Тернопільщині врятували 3-річну дитину, яка п'ять годин блукала в лісі та пройшла 10 км.