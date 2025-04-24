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24 апреля 2025, 18:30

В центре Запорожья 3-летний ребенок упал в открытый канализационный люк

24 апреля 2025, 18:30
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фото: ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО
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В Вознесеновском районе Запорожья трехлетний мальчик провалился в открытую канализационную шахту

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Инцидент произошел во дворе жилой многоэтажки по улице Героев полка "Азов", 28.

Местные жители утверждают, что этот канализационный люк был открыт около 10 лет. В результате падения мальчик получил ссадины и травмы. Запорожцы возмущены тем, что ни местные власти, ни управляющая компания ничего так и не сделали.

"Сначала подали заявки в Запорожьеремсервис, теперь управляющая компания Авикон. А смысл? Никто ничего не делает, но вот настал момент, когда в люк упал трехлетний малыш. Когда наша власть и компании начнут работать?", - спрашивают горожане.

Напомним, в Тернопольской области спасли 3-летнего ребенка, который пять часов бродил в лесу и прошел 10 км.

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