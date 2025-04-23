На Тернопільщині врятували 3-річну дитину, яка годинами блукала в лісі та пройшла 10 км

фото: ДСНС України у Тернопільській області

Інцидент трапився у понеділок, 21 квітня. Трирічна мешканка села Будки Кременецького району пішла в ліс та зникла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На пошуки дівчинки вирушили рятувальники, поліція та мешканці села. Попри свій вік, дитина самостійно подолала майже 10 кілометрів лісовими дорогами. Її знайшли між селами Круки та Копані Рівненської області.

"На щастя, її життю та здоров’ю нічого не загрожує", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у березні на Вінниччині розшукали трирічного Остапа Майданюка, зниклого у Могилів-Подільському районі. Дитину всю ніч від переохолодження рятував собака.