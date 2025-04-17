Трагедія в Херсоні: під час пожежі загинула 2-річна дитина

фото: Національна поліція

У Херсоні 17 квітня під час пожежі в житловому будинку загинула 2-річна дитина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагедія трапилася близько другої години ночі.

Під час перевірки поліцейські встановили, що в квартирі, де сталася пожежа, проживали власниця помешкання та її 21-річна знайома разом із дворічною донькою.

Напередодні жінки вживали алкогольні напої. Власниця квартири вийшла на вулицю, тоді як її знайома залишилася на балконі. Повернувшись, вона побачила, що на балконі палає білизна. Жінки намагалися самостійно загасити вогонь, однак їм це не вдалося. Сусіди викликали срятувальників.

На жаль, унаслідок пожежі загинула малолітня дівчинка. Її матір медики доправили до реанімаційного відділення лікарні. Наразі вона перебуває у тяжкому стані.

За фактом трагедії відкрито провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки, зокрема загибель людини).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



Нагадаємо, в кінці лютого в Сумах внаслідок пожежі у гуртожитку загинуло немовля.