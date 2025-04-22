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22 квітня 2025, 02:53

Матір була нетверезою: на Львівщині 4-річна дівчинка випала з вікна

22 квітня 2025, 02:53
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Подія сталась 20 квітня о 20:25 у місті Новий Розділ Стрийського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

На вулиці В’ячеслава Чорновола 4-річна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі. Дитину помітила сусідка – вона й викликала медиків.

Як встановили поліцейські, дівчинка була у кімнаті, її матір – на кухні. При цьому вікно в кімнаті було відчинене, а поруч стояло крісло. Дитина вилізла спочатку на крісло, потім – на вікно, не втримала рівновагу та випала. 27-річна матір дівчинки у цей час перебувала у стані алкогольного сп’яніння та майже на годину залишила дитину без нагляду.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Матері загрожує від 2 до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, наприкінці березня на Рівненщині 5-річний хлопчик випав із вікна квартири на пʼятому поверсі. Дитина загинула на місці.

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