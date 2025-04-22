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22 квітня 2025, 19:10

Протягом доби РФ запустила по Україні понад 70 дронів та 130 КАБів

22 квітня 2025, 19:10
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом доби РФ атакувала Україну 77-ма ударними БпЛА, які запустила з Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська. ППО приземлила 38 ворожих дронів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 18:00 військові підтвердили збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі, Півдні та в центрі України.

"31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 22 квітня війська РФ атакували Україну 54-ма ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 38 дронів.

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