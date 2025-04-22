Масована атака БпЛА "Герань-2" на Харків та передмістя: постраждали 10 людей

фото: ДСНС України

Вдень 22 квітня росіяни масовано атакували Харків та передмістя ударними дронами типу "Герань-2". Кількість поранених зросла до 10

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили 12 дронами по Харкову у період з 12:55 до 13:40. Через атаку у Шевченківському, Салтівському та Новобаварському районах пошкоджені цивільні підприємства. У Київському районі міста, де БпЛА влучив у проїжджу частину пошкоджені 15 авто й адміністративна будівля.

"Внаслідок ворожого обстрілу міста отримали поранення та зазнали гострого шоку 9 людей", – йдеться у повідомленні.

За уточненими даними Харківської міськради, постраждали 10 містян.

Попередньо, для ударів по Харкову російська армія використала дрони "Герань-2".

Крім того, окупанти двічі атакували передмістя Харкова. У місті Дергачі пошкоджений приватний будинок, а у селі Руська Лозова горіла трава.

За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти масовано атакували Харків ударними дронами. Раніше повідомлялося про вісьмох постраждалих.