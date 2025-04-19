Фото: ОВА

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, вночі та під ранок росіяни атакували Запорізьку область дронами типу "Шахєд". Зокрема, по Запоріжжю завдали два удари. Внаслідок атаки сталась пожежа на території автотранспортного підприємства. Вогнеборці продовжують ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

Також ворог вдарив по селу Магдалинівка. Внаслідок удару вибуховою хвилею та уламками пошкоджено житлові будинки, гараж та автівку.

Нагадаємо, що 17 квітня росіяни вчергове атакували Нікополь з артилерії. Внаслідок ворожого удару загинули двоє чоловіків віком 56 та 61 років. Також п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені цивільні об'єкти: магазини, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та зупинка громадського транспорту.