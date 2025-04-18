Масований обстріл Сумщини: понад 100 вибухів, є загиблий і поранений

ілюстративне фото: Держприкордонслужба України

Уночі та зранку 18 квітня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 132 вибухи

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що окупанти обстріляли 10 громад.

Зокрема, в Середино-Будській громаді було зафіксовано атаку з боку ворожого FPV-дрона, унаслідок чого пролунали два вибухи.

Окрім того, з безпілотника був скинутий вибуховий пристрій, що спричинив ще два вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

У Сумській громаді ворог здійснив атаку на місто Суми за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Удар спричинив пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна отримала поранення.

В ОВА також повідомили, що окупанти обстрілювали Сумщину з мінометів та артилерії, а також завдавали авіаційні удари з використанням керованих авіабомб.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 18 квітня, внаслідок російської атаки ударних БпЛА по кондитерському цеху в Сумах загинула людина. Пошкоджене виробництво пасок.