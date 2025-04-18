Фото: прокуратура

Росіяни вдарили артилерією по Нікополю. Внаслідок атаки загинули люди

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

17 квітня російські військові обстріляли артилерією Нікополь. Прокуратура почала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей.

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє чоловіків віком 56 та 61 років. Також п'ятеро людей отримали поранення. Пошкоджені магазини, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та зупинка громадського транспорту.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару росіян. Внаслідок атаки одна людина загинула, а також 114 людей отримали поранення. Серед постраждалих - 9 дітей.