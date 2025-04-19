Фото: ОВА

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Ивана Федорова, ночью и под утро россияне атаковали Запорожскую область дронами типа "Шахед". В частности, по Запорожью нанесли два удара. В результате атаки произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Пожарные продолжают ликвидировать последствия вражеских обстрелов.

Также враг ударил по селу Магдалиновка. В результате удара взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, гараж и автомобиль.

Напомним, что 17 апреля россияне в очередной раз атаковали Никополь с артиллерии . В результате вражеского удара погибли двое мужчин в возрасте 56 и 61 лет. Также пять человек получили ранения. Повреждены гражданские объекты: магазины, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, авто и остановка общественного транспорта.