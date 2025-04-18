Фото: ДСНС

Російські війська вчергове вдарили по Донецькій області. Внаслідок атаки спалахнули пожежі. На жаль, відомо про загиблих

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

18 квітня російські війська атакували Донеччину. Внаслідок атаки двоє людей загинули. Також троє людей отримали поранення. Десятки будівель пошкоджені.

У Костянтинівці горіли господача споруда та гараж на території приватного. Двоє людей загинули, ще двоє - отримали поранення. Пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків, приватний будинок, адмінбудівля, а також гаражі та автівки.

На Лиманському напрямку внаслідок ворожої атаки стались пожежі в багатоквартирному житловому будинку та на відкритій території.

В Олексієво-Дружківці росіяни атакували житловий сектор. Загорілись будівельні матеріали. Внаслідок удару одна людина отримала поранення, три житлові будинки пошкоджені.

Нагадаємо, раніше росіяни вдарили по Основ'янському району Харкова. Внаслідок атаки постраждали 87 людей. 17 з них були госпіталізовані, троє з них - у важкому стані. Відомо, що серед постраждалих - 14-річна дівчина та 4-річна дівчинка. Також відомо, що, на жаль, одна людина загинула.