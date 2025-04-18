У Харкові після обстрілу вже понад 100 постраждалих, серед них – 8 дітей
Внаслідок ракетних ударів, завданих російською армією вранці 18 квітня по Харкову, кількість постраждалих зросла
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, кількість постраждалих зросла до 103. Вісім із них – діти. Один чоловік загинув у власній квартирі
Терехов додав, що наслідки ранкових обстрілів жахливі.
"Зона ураження – кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах – суцільні руїни", – зазначив мер міста.
На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.
Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, обстеження ще тривають. З перших хвилин працюють усі служби, наголосив Терехов.
Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Окупанти застосували щонайменше три балістичні ракети типу "Іскандер-М".