фото: ДСНС Харківщини

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, кількість постраждалих зросла до 103. Вісім із них – діти. Один чоловік загинув у власній квартирі

Терехов додав, що наслідки ранкових обстрілів жахливі.

"Зона ураження – кілометри квадратні. На першій локації в мікрорайоні вибило всі вікна. Постраждали 21 багатоквартирний будинок, дві школи, два дитсадки та центр дитячої творчості. У багатьох квартирах – суцільні руїни", – зазначив мер міста.

На другій локації горів цех заводу. Уламки та вибухова хвиля зачепили понад 40 приватних домоволодінь.

Загальна кількість вибитих вікон перевищує 5 тисяч, обстеження ще тривають. З перших хвилин працюють усі служби, наголосив Терехов.

Нагадаємо, вранці 18 квітня російські війська завдали ракетного удару по житловій забудові Харкова. Окупанти застосували щонайменше три балістичні ракети типу "Іскандер-М".