Російський безпілотник атакував АЗС у Запоріжжі: виникла пожежа
У понеділок вранці, 14 квітня, російська армія атакувала Запоріжжя дроном. Внаслідок ворожого удару загорілася заправка в одному з районів міста
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, вранці 14 квітня російська армія атакувала КАБами Степногірськ Василівського району. Окупанти обстріляли житлову забудову прифронтового населеного пункту, виникла пожежа. У селищі зникло світло.
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