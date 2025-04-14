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Росіяни продовжують атакувати цивільне населення. На цей раз дрон забрав життя в 63-річного чоловіка, який працював на полі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА, передає RegioNews.

За словами Івана Федорова, у Запорізькій області росіяни вбили чоловіка. Ворог продовжує полювати на цивільних. На цей раз російська армія поцілила дроном.

Відомо, що росіяни fpv-дроном атакували чоловіка, який працював на полі. Це сталось неподалік села Новояковлівка Комишуваської громади. На жаль, 63-річний чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни вдарили дроном по автостоянці у Сумах. В ОВА повідомляли, що купа автомобілів загорілись внаслідок атаки. При цьому 11 транспортних засобів згоріли вщент.