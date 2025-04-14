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Росіяни знову атакували Суми. На цей раз вони поцілили дроном в автостоянку. Відомо про 11 повністю згорівших авто

Про це повідомив в.о. міського голови міста суми, передає RegioNews.

Артем Кобзар повідомив, що російський безпілотник типу "Шахед" влучив по одній з автостоянок міста. Одна людина постраждала - їй надають допомогу медики "швидкої допомоги". Усі служби працюють на місці.

Інформації про загиблих немає. Також Артем Кобзар розповів, що внаслідок російського удару пошкоджено 19 автомобілів, з них 11 — повністю згоріли, 8 — зазнали ушкоджень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни атакували Куп'янщину з РСЗВ "Смерч". Внаслідок удару загинуло двоє людей - 52-річний чоловік та 78-річна жінка