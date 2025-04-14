У Херсоні окупанти скинули вибухівку на цивільне авто
Росіяни продовжують атакувати Херсонщину дронами. На цей раз стало відомо, що ворог атакував цивільну машину в Херсоні. Рятувальники гасили пожежу
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Це сталось 14 квітня в Херсоні. Вчергове росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Російська армія атакувала цивільний автомобіль в одному з мікрорайонів.
Рятувальникам вдалось загасити пожежу. Відомо про одного постраждалого.
"Шановні громадяни, нагадуємо про загрозу ворожих БПЛА! Будьте пильними та обережними!", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, раніше росіяни атакували дроном чоловіка дроном в Запорізькій області. В момент удару він працював на полі. На жаль, 63-річний чоловік загинув.
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