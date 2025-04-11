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У Запоріжжі затримали чоловіка, який запропонував військовозобов'язаному "допомогу" в ухиленні від служби. Йшлося про отримання фейкових документів

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 35-річного жителя Запорізької області, який запропонував потенційному призовнику "вирішити питання" щодо відстрочки від військової служби.

Для цього він пропонував оформити фейкову інвалідність його матері. Завдяки цьому військовозобов'язаний зміг би виїхати за кордон без перешкод, бо супроводжував би "хвору" людину.

За даними слідства, місцевий житель побачив опубліковану невідомим користувачем пропозицію допомогти в уникненні військової служби. Він зацікавився. Зловмисник "клієнту" запропонував через посередництво "уповноваженої" особи отримати від лікарсько-консультаційної комісії рішення про встановлення інвалідності для його матері.

Посередником виявився сам організатор схеми. Він отримав передплату в розмірі 3 000 доларів на електронний гаманець. Потім зловмисник почав вимагати ще 3 500 доларів за вплив на рішення медиків. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці з'ясовують, чи не був хтось ще причетний до схеми.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали двох залізничників, які намагались вивезти військовозобов'язаного за кордон.Для цього вони сховали його у охолоджувальну шахту тепловоза. За цю "подорож" він заплатив 8 000 доларів.