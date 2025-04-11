13:54  11 квітня
Контроль за швидкістю: 25 нових доріг під прицілом TruCAM з 11 квітня
13:45  11 квітня
У Луцькому ТЦК помер голова ВЛК: що кажуть в ТЦК
12:59  11 квітня
У Чернівцях після жорстокого побиття померла 27-річна жінка: деталі трагедії
UA | RU
UA | RU
11 квітня 2025, 17:55

Продавав "інвалідність" для матері: у Запоріжжі затримали ділка, який заробляв на ухилянтах

11 квітня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі затримали чоловіка, який запропонував військовозобов'язаному "допомогу" в ухиленні від служби. Йшлося про отримання фейкових документів

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 35-річного жителя Запорізької області, який запропонував потенційному призовнику "вирішити питання" щодо відстрочки від військової служби.

Для цього він пропонував оформити фейкову інвалідність його матері. Завдяки цьому військовозобов'язаний зміг би виїхати за кордон без перешкод, бо супроводжував би "хвору" людину.

За даними слідства, місцевий житель побачив опубліковану невідомим користувачем пропозицію допомогти в уникненні військової служби. Він зацікавився. Зловмисник "клієнту" запропонував через посередництво "уповноваженої" особи отримати від лікарсько-консультаційної комісії рішення про встановлення інвалідності для його матері.

Посередником виявився сам організатор схеми. Він отримав передплату в розмірі 3 000 доларів на електронний гаманець. Потім зловмисник почав вимагати ще 3 500 доларів за вплив на рішення медиків. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці з'ясовують, чи не був хтось ще причетний до схеми.

Нагадаємо, раніше на Волині затримали двох залізничників, які намагались вивезти військовозобов'язаного за кордон.Для цього вони сховали його у охолоджувальну шахту тепловоза. За цю "подорож" він заплатив 8 000 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації
У Запоріжжі судитимуть правоохоронця, який вимагав хабар від ухилянта
11 квітня 2025, 17:05
На Київщині ділок за 20 тисяч доларів допомагав чоловікам втекти за кордон
11 квітня 2025, 00:10
На Харківщині ділки продавали аж дві схеми для ухилянтів: вимагали до 24 тисяч доларів
10 квітня 2025, 14:57
Всі новини »
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
09 квітня 2025
Шлях одинокої матері: як живуть жінки, що втратили чоловіка на війні
До повномасштабної війни статус одинокої мами мали майже 120 тис. українок. Але сьогодні цей показник, на превеликий жаль, постійно збільшується. Ростити дітей самотужки — завдання вкрай непросте, тим...
РФ від початку повномасштабної війни скинула 67 тисяч КАБів та запустила понад 22 тисячі "Шахедів" по Україні
11 квітня 2025, 17:59
Названо середній розмір пенсії в Україні
11 квітня 2025, 17:44
Мокрий сніг, ожеледиця, заморозки: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на суботу, 12 квітня в Україні
11 квітня 2025, 17:40
Стало відомо, коли завершиться будівництво водогону, який забезпечить Миколаїв питною водою
11 квітня 2025, 17:36
Сніговий колапс на півдні: рятувальники показали, як визволяють водіїв та медиків
11 квітня 2025, 17:28
На Харківщині судитимуть чоловіка, який займався колабораційною діяльністю в Ізюмському районі
11 квітня 2025, 17:20
На Сумщині розширили зону обов'язкової евакуації
11 квітня 2025, 17:10
У Запоріжжі судитимуть правоохоронця, який вимагав хабар від ухилянта
11 квітня 2025, 17:05
На Житомирщині прикордонники викрили схему переправлення чоловіків за кордон
11 квітня 2025, 16:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Всі публікації »
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »