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11 апреля 2025, 17:55

Продавал "инвалидность" для матери: в Запорожье задержали дельца, зарабатывавшего на уклонистах

11 апреля 2025, 17:55
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Фото: Нацполиция
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В Запорожье задержан мужчина, который предложил военнообязанному "помощь" в уклонении от службы. Речь шла о получении фейковых документов

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 35-летнего жителя Запорожской области, который предложил потенциальному призывнику "решить вопрос" об отсрочке от военной службы.

Для этого он предлагал оформить фейковую инвалидность его матери. Благодаря этому военнообязанный смог бы выехать за границу без помех, потому что сопровождал бы "больного" человека.

По данным следствия, местный житель увидел опубликованное неизвестным пользователем предложение помочь в избежании военной службы. Он заинтересовался. Злоумышленник "клиенту" предложил через посредничество "уполномоченного" лица получить от врачебно-консультационной комиссии решение об установлении инвалидности его матери.

Посредником оказался сам организатор схемы. Он получил предоплату в размере 3000 долларов на электронный кошелек. Затем злоумышленник потребовал еще 3 500 долларов за влияние на решение медиков. Правоохранители задержали его при получении денег.

Теперь мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Правоохранители выясняют, не был ли кто еще причастен к схеме.

Напомним, ранее на Волыни задержали двух железнодорожников, пытавшихся вывезти военнообязанного за границу. Для этого они спрятали его в охлаждающую шахту тепловоза. За это "путешествие" он заплатил 8000 долларов.

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