фото: ОГП

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний стосовно двох волинян-залізничників за фактом незаконного переправлення чоловіка через держкордон

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Машиніст ВСП "Локомотивне депо Ковель" та помічник машиніста, щоб вивезти військовозобов'язаного до Польщу, сховали його у охолоджувальну шахту тепловоза.

Рейс, який завершився невдало, "пасажиру" обійшовся у 8000 доларів. Під час реалізації плану із переправлення за кордон чоловіка виявили прикордонники.

Нагадаємо, фігурантів – працівників "Укрзалізниці" 34 та 30 років – затримали у січні цього року.