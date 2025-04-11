На Київщині ділок за 20 тисяч доларів допомагав чоловікам втекти за кордон

фото: прокуратура

Жителю Київщини оголосили підозру за організацію незаконного переправлення чоловіків через держкордон

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Згідно узгодженого плану, 42-річний ділок мав забезпечити доставку "клієнтів" до однієї з прикордонних областей, а потім організувати їх проведення поза пунктами пропуску державного кордону.

Фігуранта затримали під час одержання 20 тисяч доларів. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам. Її затримали.