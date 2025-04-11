На Київщині ділок за 20 тисяч доларів допомагав чоловікам втекти за кордон
Жителю Київщини оголосили підозру за організацію незаконного переправлення чоловіків через держкордон
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Згідно узгодженого плану, 42-річний ділок мав забезпечити доставку "клієнтів" до однієї з прикордонних областей, а потім організувати їх проведення поза пунктами пропуску державного кордону.
Фігуранта затримали під час одержання 20 тисяч доларів. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Львівщині жінка з інвалідністю допомогла виїхати за кордон двом своїм фіктивним чоловікам. Її затримали.
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