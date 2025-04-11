У Запоріжжі судитимуть правоохоронця, який вимагав хабар від ухилянта

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці зі Службою безпеки України викрили та повідомили підозру правоохоронцю із Запоріжжя, який за 3000 доларів США обіцяв військовозобов’язаному сприяти у закритті кримінального провадження за фактом ухилення від військової служби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалось, в січні 2025 року правоохоронець вирішив заробити на місцевому мешканці, стосовно якого було порушено кримінальне провадження через ухилення від служби. Через спільного знайомого він вийшов на "клієнта" та запропонував йому закрити справу, спираючись на "зв’язки".

Свої послуги він оцінив у 3000 доларів США та навіть пообіцяв особистий супровід при проведенні слідчих дій.

Першу частину грошей хабарник отримав від спільного знайомого. Після цього його затримали та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ст. ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Запорізькій області прикордонники викрили шахрая, який продавав авто для військових.