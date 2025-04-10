Фото: прокуратура

На Харківщині двоє чоловіків влаштували "бізнес" на ухилянтах. За тисячі доларів США вони пропонували різні варіанти втечі за кордон

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили двох чоловіків, які допомагали військовозобов'язаному втекти за кордон. Зазначається, що двоє жителів Харківщини розробили схему для ухилянтів. У них було кілька різних планів.

Перша схема полягала в "офіційному варіанті". В цьому випадку оформлювали групу інвалідності, яка давала призовнику право отримали документ про непридатність та переткнути кордон. За цю "послугу" ділки просили 24 тисячі доларів.

Друга схема називалась вже "неофіційною", і була дешевшою - 14 тисяч доларів. За цією схемою призовник повинен був до бази відпочинку в Україні, де його зустріне інша людина та організує надалі втечу з країни.

Один з клієнтів погодився на другий варіант. Правоохоронці затримали зловмисників, коли вони мали отримати гроші. Тепер їм загрожує позбавлення волі від семи до дев'яти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині затримали "бізнесменів", які намагались переправити за кордон військовозобов'язаних. Оплату від потенційних призовників вони приймали, зокрема, на криптогаманці.