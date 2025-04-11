У Запоріжжі на 2,5 місяці перекриють рух Дніпровською ГЕС: схема об'їзду

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Через ремонтні роботи рух однією смугою Дніпровської ГЕС з лівого на правий берег Запоріжжя обмежать з 12 квітня по 30 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу патрульної поліції в Запорізькій області.

Правоохоронці зазначили, що обʼїзд здійснюватиметься через Арковий міст острова Хортиця (вулицею Величара — вулицею Січі — вулицею Антона Незоли), а також через Нові мости та міст імені Преображенського.

"Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві збільшили дозволену швидкість на дорогах.