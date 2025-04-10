Бійці ГУР розтрощили штурмові підрозділи росіян на Запоріжжі
На Запорізькому фронті воїни підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України зачистили селище від російських окупантів. Кількох загарбників полонили
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
На відео розвідники показали влучну бойову роботу майстрів FPV-дронів.
"Безповоротні втрати противника — понад 12 осіб. Ще двох ворожих штурмовиків українські воїни взяли в полон", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
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