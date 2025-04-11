У Запорізькій області прикордонники викрили шахрая, який продавав авто для військових

фото: ДПСУ

Прикордонники викрили шахрая, який здійснював трансфер та продаж автомобілів, ввезених в Україну для потреб Сил оборони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативники Бердянського прикордонного загону спільно з правоохоронцями викрили 31-річного громадянина, який здійснював продаж транспортних засобів, ввезених з-за кордону у період дії правового режиму воєнного стану, які призначались для потреб Сил безпеки та оборони України.

Чоловік організував незаконну схему трансферу без сплати обовʼязкових митних платежів, обліковував товар через благодійний фонд як "гуманітарку" для військових підрозділів, а натомість через інтернет ресурси продавав їх.

Зловмисника затримали на гарячому – при отриманні грошової винагороди в розмірі 14 400 доларів за черговий автомобіль.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 201-2 КК України "Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних платежів або безоплатної допомоги" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Запоріжжі на 2,5 місяці перекриють рух Дніпровською ГЕС.