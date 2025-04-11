У Запоріжжі врятували жінку, яка впала в льох
Інцидент стався 10 квітня в одному з районів Запоріжжя. Рятувальники дістали потерпілу з пастки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.
Виявилося, що літня жінка оступилася, впала у господарчу яму глибиною близько два метри та не могла самостійно вибратися.
Надзвичайники за допомогою спецобладнання витягли пенсіонерку з ями та на м’яких ношах перенесли до автомобіля "швидкої".
"82-річну постраждалу госпіталізували до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловік впав у 25-метрову криницю.
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