У Запоріжжі врятували жінку, яка впала в льох

фото: ДСНС України у Запорізькій області

Інцидент стався 10 квітня в одному з районів Запоріжжя. Рятувальники дістали потерпілу з пастки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Запорізькій області.

Виявилося, що літня жінка оступилася, впала у господарчу яму глибиною близько два метри та не могла самостійно вибратися.

Надзвичайники за допомогою спецобладнання витягли пенсіонерку з ями та на м’яких ношах перенесли до автомобіля "швидкої".

"82-річну постраждалу госпіталізували до медичного закладу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік впав у 25-метрову криницю.