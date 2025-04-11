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11 апреля 2025, 15:37

В Запорожской области пограничники разоблачили мошенника, продававшего авто для военных

11 апреля 2025, 15:37
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фото: ГПСУ
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Пограничники разоблачили мошенника, осуществлявшего трансфер и продажу автомобилей, ввезенных в Украину для нужд Сил обороны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Оперативники Бердянского пограничного отряда совместно с правоохранителями разоблачили 31-летнего гражданина, который осуществлял продажу транспортных средств, ввезенных из-за границы в период действия правового режима военного положения, предназначенных для нужд Сил безопасности и обороны Украины.

Мужчина организовал незаконную схему трансфера без уплаты обязательных таможенных платежей, учитывал товар через благотворительный фонд как "гуманитарку" для военных подразделений, а через интернет ресурсы продавал их.

Злоумышленника задержали с поличным – при получении денежного вознаграждения в размере 14 400 долларов за очередной автомобиль.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 201-2 УК Украины "Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных платежей или безвозмездной помощи" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Запорожье на 2,5 месяца перекроют движение по Днепровской ГЭС.

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