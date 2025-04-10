Керівник ТЦК із Запорізької області, який скаржився на важку роботу, був офіцером російської армії і воював проти Чечні

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Очільник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки із Запорізької області Віктор Юрчук, який заявив, що працювати в ТЦК складніше, ніж брати участь у бойових діях, виявився кадровим військовим РФ

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу TV5, передає RegioNews.

Підполковник Віктор Юрчук, який є начальником Пологівського РТЦК на Запоріжжі, як виявилося, воював у Першій Чеченській війні проти незалежної Ічкерії на стороні росіян. Із лав армії РФ він звільнився лише у 1997 році, після чого переїхав в Україну.

"У 1993 році нас вивели на територію Росії. У 1993 році брав участь у Першій чеченській війні. У 1997 році звільнився зі збройних сил Росії, так як погляди в мене були свої, бо я українець. В тому ж році приїхав до України. В Збройні сили не йшов, бо не бачив сенсу, їх розвалювали. Займався бізнесом", — зазначив військовий.

Після початку повномасштабної війни він воював в артилерійському підрозділі, але потім списався і пішов працювати в ТЦК.

Нагадаємо, суди масово скасовують штрафи від ТЦК.