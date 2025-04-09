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09 квітня 2025, 05:55

У Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного ножем хулігана

09 квітня 2025, 05:55
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фото: Нацполіція
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У Запоріжжі патрульний поліцейський застосував табельну зброю проти агресивного чоловіка, який погрожував ножем працівницям магазину та поводився неадекватно. Інцидент стався 8 квітня у Дніпровському районі міста

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Запорізькій області, передає RegioNews.

За матеріалами справи, близько 10:40 чоловік, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, зайшов до торгового закладу з ножем у руках. Він чіплявся до продавчинь, висловлював погрози та вступив у конфлікт із власником магазину.

На вимогу поліцейського патруля припинити протиправні дії 44-річний зловмисник не відреагував, а навпаки — кинувся у їхній бік.

"Це дало підставу працівнику поліції привести вогнепальну зброю у бойову готовність та двічі вистрілити фігуранту в ногу", — йдеться в повідомленні.

Після цього нападника госпіталізували з вогнепальними пораненнями та затримали. За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині поліцейський застрелив хлопця, який напав на нього з сокирою.

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