В Запорожье на 2,5 месяца перекроют движение по Днепровской ГЭС: схема объезда
Из-за ремонтных работ движение одной полосой Днепровской ГЭС с левого на правый берег Запорожья ограничат с 12 апреля по 30 июня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Запорожской области.
Правоохранители отметили, что объезд будет осуществляться через Арковый мост острова Хортица (улицей Величара – улицей Сечи – улицей Антона Незолы), а также через Новые мосты и мост имени Преображенского.
"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве увеличили разрешенную скорость на дорогах.
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