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11 апреля 2025, 10:45

Цифровое образование: все школы Запорожья подключаются к "Мрие"

11 апреля 2025, 10:45
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Все школы Запорожской области подключаются к новой образовательной платформе

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

"Это первый кейс, когда к экосистеме присоединятся не отдельные школы, а сразу целая область. Запорожье – мой родной регион, поэтому особенно горжусь, что он первым приобщился к трансформации образования", – отметил министр.

По его словам, любая школа также может подключиться к "Мрие". Этот процесс очень прост и понятен. Надо только подать заявку на сайте от школы или через орган местного самоуправления.

"Наша команда будет рядом на протяжении всего пути подключения: поможем с заявкой, обучением, настройкой системы, коммуникацией с коллективом", – подчеркнул Федоров.

Он добавил, что уже 150 школ работают с "Мрией", а 1 000 школ подали заявки на подключение. В планах – подсоединить 2000 школ к концу года.

Что известно об образовательном проекте "Мрия"

В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский анонсировал разработку "Мрии", отметив, что приложение будет подбирать рекомендации для каждого ребенка на основе его талантов и образовательного пути.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прогнозирует, что аудитория "Мечты" превысит количество пользователей "Дии". Говорит, подобного проекта на государственном уровне в мире еще не было, хотя Южная Корея работает над подобной цифровизацией образования.

В феврале 2024 года Кабмин принял постановление о запуске "Мрии". На первом этапе приложение будет содержать профиль ученика с программами развития и шкалой успеваемости, мультимедийные материалы, данные об образовательном процессе и Мрия-ID – уникальный документ, эквивалентный ученическому билету.

Кроме того, с помощью приложения родители смогут узнать находится ли ребенок в укрытии во время воздушной тревоги.

Учителя в приложении смогут найти материалы для подготовки к урокам и дополнительный контент, что поможет сделать учебный процесс более простым и интересным.

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