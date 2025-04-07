Мін'юст запускає застосунок для правової допомоги українцям за кордоном

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Міністерство юстиції анонсувало запровадження мобільного застосунку для надання юридичних консультацій та доступу українських громадян за кордоном до правової допомоги

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, передає RegioNews.

Зазначається, що відомство активно працює над цифровою трансформацією правової системи. І одним із ключових напрямів є модернізація системи безоплатної правничої допомоги.

"Ми впроваджуємо єдиний мобільний застосунок, що об'єднає всі сервіси у зручний інструмент для громадян. Цей застосунок дозволить отримувати юридичні консультації за допомогою штучного інтелекту, подавати документи онлайн через інтеграцію з платформою "Дія", а також забезпечить доступ до правової допомоги для українців за кордоном", – розповіла державний експерт експертної групи з цифрових трансформацій Євгенія Ковалевська.

Нагадаємо, українці, які перебувають за кордоном, зможуть оформити бронювання від мобілізації. Це буде можливо зробити в дистанційному режимі.