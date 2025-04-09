У застосунку Армія+ запустили сервіс для одруження військових поза чергою: інструкція

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У мобільному застосунку Армія+ з’явився новий сервіс для українських військовослужбовців — можливість забронювати пріоритетні час та дату для шлюбу онлайн в застосунку Дія

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві зазначили, що пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку. Аби отримати найближчі дату і час для реєстрації шлюбу, військовослужбовець чи військовослужбовиця мають подати заяву через Армія+ у розділі "Сервіси".

Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, Дія запропонує обрати дату і час. Посиланням на церемонію з’явиться у Дії в день весілля. Одруження відбувається онлайн і триває до 30 хвилин. Для цього обидвом сторонам необхідно мати в Дії ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.

"Пріоритетність на шлюб онлайн — це те, що просили зробити нас військові в останні місяці. Армія+ разом із Дією відгукуються на це прохання. Ми розуміємо, що не всі військові можуть вирватися зі служби на кілька днів, та одружитися зі своїми партнером чи партнеркою. Тому ми даємо їм можливість зробити це дистанційно і без походу в ДРАЦС", — заявили в Міноборони.

Раніше в Міністерстві юстиції розповіли про кількість одружень в Україні за останній тиждень. За цей період зареєстровано 1 870 шлюбів. Найбільше в Києві — 522 весілля.