На Дніпропетровщині чоловік на смерть забив лежачу матір

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Трагедія сталась у Кам'янському. Чоловік посварився з матір'ю та забив її до смерті

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 43-річний чоловік посварився з 67-річною мамою. Жінка через стан здоров'я була лежачою, і залишилась без допомоги, коли її син під час сварки завдав їй численних ударів. Від отриманих травм жінка померла.

"Слідчі відділення поліції № 3 Кам’янського районного управління поліції чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка. Після скоєного зловмисник переховувався за різними адресами, орендуючи квартири подобово.