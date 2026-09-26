На Одещині чоловік напав на військового ТЦК: поранений є ветераном

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Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК, передає RegioNews.

За словами працівників ТЦК, це сталось під час заходів оповіщення. Чоловік поранив ножем військового ТЦК, а після цього одразу зник. Військового відправили до лікарні, де він отримав допомогу. Зараз він під наглядом медиків.

У ТЦК зазначили, що поранений військовий є ветераном бойових дій. Після поранення на фронті його перевели до ТЦК.

Правоохоронці шукають чоловіка, який його поранив.

Нагадаємо, в Харкові чоловік на зупинці громадського транспорту напав на військових ТЦК. Це сталось, коли до нього підійшли, щоб перевірити документи. Троє працівників отримали різані рани – долоні, щоки, скроні, ключиці. Інцидент зафіксувала камера вуличного спостереження.