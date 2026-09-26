Росіяни вдарили КАБами по Сумах: є загиблі, серед поранених - 11-місячна дитина
Вдень 26 вересня російські окупанти вдарили по центральній частині Сум. Серед поранених маленька дитина
Про це повідомили в Сумській ОВА , передає RegioNews.
Попередньо, росіяни атакували Суми трьома керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинули щонайменше двоє людей. Ще шестеро жителів отримали поранення. Серед постраждалих - 11-місячна дитина: її госпіталізували медики.
Влучання сталось на двох локаціях. Пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерхівки, недіюче кафе.
Нагадаємо, також вночі росіяни атакували столицю. Один із дронів упав на території торговельного центру.
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