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26 вересня 2026, 17:20

На Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки: серед постраждалих є діти

26 вересня 2026, 17:20
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Фото: ДСНС
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Аварія сталась поблизу селища Березівка Житомирського району за участю двох вантажівок та двох легковиків. Фахівці встановлюватимуть причину

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей. Всіх госпіталізували.

Нагадаємо,що у Тернополі суд обрав запобіжний захід 21-річному водієві Porsche Cayenne, який, за даними слідства, спричинив ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка взяли під варту без права внесення застави.

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