У Житомирі росіяни атакували завод Kromberg & Schubert

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Вдруге за тиждень росіяни атакували завод Kromberg & Schubert. Перший удар був 22 вересня, а 26 вересня - ворог знову атакував підприємство

Про це повідомляє Forbes, передає RegioNews.

26 вересня росіяни атакували завод Kromberg & Schubert. Масштаб пошкоджень наразі не повідомляється. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

Слід зазначити, що після першої атаки, яка сталась ще на початку серпня, призвела до зупинки виробництва. Тоді тимчасово підприємство припиняло роботу через пошкодження техніки.

Kromberg & Schubert – німецький виробник автомобільних комплектуючих. Компанія має понад 40 виробничих майданчиків у різних країнах та понад 50 000 співробітників. Kromberg & Schubert Житомир – підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, на заводі працює близько 3500 людей.

Нагадаємо, раніше внаслідок ворожої атаки постраждала інфраструктура дата-центру Cosmonova. Через це в роботі сервісів стались проблеми. Пошкоджена опорна мережа.