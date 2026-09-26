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26 вересня 2026, 20:20

Чи буде в Україні дефіцит пального

26 вересня 2026, 20:20
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Фото з відкритих джерел
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Росіяни активно атакують АЗС. Експерти пояснили, чи станеться дефіцит пального взимку

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн пояснив, що наразі постачання пального перевищують споживання. На його думку, невеликі запаси для генераторів, які люди робитимуть поступово, не створять проблем для ринку.

Експерт згадав, що минулого року на Київщині взимку споживання пального зросло на 35%. Однак ринок зміг задовільнити цей попит.

Водночас Сергій Куюн радить водіям мати запас пального на 2-3 тижні. Це краще зробити на випадок, якщо через пошкодження певного маршруту постачальникам знадобиться час для перебудови логістики.

"Для водія, який використовує до 100 літрів пального на місяць, це орієнтовно 50 – 70 літрів. Саме для цього потрібно до цього готуватися. Не буде цього – і слава Богу", - каже Сергій Куюн.

Нагадаємо, РФ останнім часом також б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.

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