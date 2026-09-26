Ворог вдарив по Дніпропетровщині: загинула 17-річна дівчина
Російські окупанти вдень 26 вересня атакували Дніпропетровську область. Внаслідок удару загинули люди
Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок атаки росіян на Синельниківщині загинули двоє людей: 59-річна жінка та 17-річна дівчина.
Також ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Серед них - хлопчик 6 років. Медики надають допомогу.
Нагадаємо, також вдень 26 вересня росіяни атакували керованими авіабомбами центральну частину Сум. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед постраждалих - 11-місячна дитина.
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